Москва, , 14:33 — REGNUM Отчет правительства РФ перед Госдумой состоится в апреле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме Duma.gov.ru

«Поэтому нам нужно с вами до отчета, который планируется в апреле, многое сделать», — заявил Володин.

Ежегодный отчет правительства РФ о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой проходит в соответствии с законодательством. Отчет представляет глава правительства, в этом году это снова будет Михаил Мишустин.