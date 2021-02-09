Тбилиси, , 14:33 — REGNUM Многие члены политических партий Грузии, ставшие в ходе выборов депутатами, находятся под влиянием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и основанной им партии «Единое национальное движение». Такое заявление, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 9 февраля сделал мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

«Я уверен, что есть политические партии и политики, которые хотят пройти в парламент, но они должны побеждать, а не подчиняться, они не должны быть заложниками Саакашвили», — сказал Каладзе журналистам.

Он заявил, что поддерживает готовящуюся избирательную реформу, в ходе которой планируется снизить проходной барьер до 3% и ниже. Каладзе поддержал вхождение в парламент всех, кого поддерживают избиратели, но повторил, что эти политики не должны «подчиняться» Саакашвили.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции вошли только шесть депутатов от оппозиции, а подавляющее большинство подало заявления о сложении полномочий.

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