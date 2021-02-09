Москва, , 14:27 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, позволяющий легализовать в России около 5 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля. Они смогут получить временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации.

Удостоверение выдается в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность лица без гражданства и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и в случае отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из РФ при наличии у него вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на временное или постоянное проживание на территории иностранного государства, либо в связи с исполнением принятого в отношении его решения об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или реадмиссии.

Временное удостоверение выдается на 10 лет.

Учитывая, что выдача временного удостоверения предоставляет лицу без гражданства возможность пребывания в РФ, предусматривается приостановление ранее принятых в отношении него решения о неразрешении въезда в РФ или решения о нежелательности пребывания (проживания) в РФ.

По данным МВД, сейчас около 5 тыс. лиц, находящихся на территории Российской Федерации с неурегулированным правовым статусом и не имеющих документа, удостоверяющего личность.

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