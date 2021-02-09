Москва, , 15:33 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что если Украина не хочет закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», то другим странам достанется больше, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 9 февраля в социальной сети Facebook.

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"Каждый народ достоин своей власти!» — считает Наталия Б.

Многие пользователи согласились с позицией представителя Кремля. Некоторые граждане даже предложили конкретные варианты того, куда направить российскую вакцину.

«Отправьте в Армению! Там сильно нуждаются в вакцине», — пишет Boris A.

Некоторые комментаторы пришли к мнению, что версия Киева о том, что покупать российскую вакцину нельзя по той причине, что она якобы никем не признана, является нелепой. Граждане отметили, что прямо сейчас «Спутник» проходит регистрацию в Евросоюзе.

«Не верите России, тогда обратите внимание на то, что во всём мире начался движ за признание и регистрацию «Спутника V», — написал Валентин М.

Нашлись и те, кто предположил, что российская вакцина всё-таки попадёт в Украину, но будучи приобретённой на территории Европы.

«Украина будет перекупать русскую вакцину по реверсу, как газ. Российская вакцина, но якобы из Европы», — поделилась своим мнением Ирина П.

Напомним, 9 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о том, что если Украина не хочет закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», то другим странам достанется больше.