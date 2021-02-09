Иерусалим, , 14:30 — REGNUM Посол Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи подал в Совет Безопасности организации две жалобы на Израиль, призвав международное сообщество занять позицию против «израильского режима» в ответ на выступление израильского посла. Об этом сообщает Ynet 9 февраля.

В январе посланник Израиля в ООН Гилад Эрдан подробно рассказал в своей речи об опасностях, которые Иран представляет для международного сообщества, а глава израильского генштаба Авив Кохави выступил против Тегерана и ядерной сделки 2015 года в своём обращении к Институту исследований национальной безопасности. В ответ на жалобы в адрес Израиля и призывы принять меры против него Эрдан предостерёг Исламскую Республику от любой агрессии против Израиля.

«Мы будем продолжать действовать против безумного режима аятоллы на всех фронтах и особенно в ООН, — сказал Эрдан. — Я предлагаю Тегерану не испытывать нас. Намерения Ирана уничтожить Израиль и его действия на Ближнем Востоке должны побудить международное сообщество действовать как можно скорее, а не прятать голову в песок».

Он обещает, что «Израиль будет действовать всеми возможными способами, чтобы помешать самому опасному режиму в мире вооружиться самым опасным оружием в мире».

Тахт-Раванчи обвинил Эрдана в «ложных утверждениях относительно ядерной программы Ирана», которая является мирной и которую он — Эрдан — «отчаянно пытается изобразить как угрозу».

В своём выступлении посланник Тегерана также упомянул об угрозах в адрес Ирана, сделанных начальником израильского генштаба в его выступлении в прошлом месяце.

»Израиль усиливает свою провокационную риторику и разжигает войну против Ирана, а также планирует осуществить свои воинственные угрозы», — сказал он.