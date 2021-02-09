Москва, , 14:17 — REGNUM Совфед на заседании 10 февраля обсудит результаты рассмотрения представленных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатур на должности прокуроров, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

В профильных комитетах Совфеда, в том числе по госстроительству прошли консультации по кандидатуры на должности прокуроров. Речь идет о кандидатуре Павла Бухтоярова — на должность прокурора Пермского края, Романа Праскова — на должность прокурора Ростовской области, Андрея Ханько — на должность прокурора Иркутской области, Василия Щербакова — на должность прокурора Мордовии.

«Председателю Совфеда Валентине Матвиенко будет направлено заключение для информирования президента Российской Федерации о результатах проведенных консультаций», — цитирует главу комитета Совфеда по госстроительству Андрея Клишаса пресс-служба верхней палаты парламента.

Отметим, что подобные консультации прошли в соответствии с новыми полномочиями верхней палаты парламента по новым положениям Конституции.