Москва, , 14:18 — REGNUM Эффективность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в настоящее время уже является свершившимся фактом. Об этом 9 февраля заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

«Вы видите, что эффективность российской вакцины — это уже факт свершившийся, о нем уже все говорят. Очередь выстроилась, ведь я не для красного словца это говорю, очередь выстроилась из стран во всем мире, всех континентов, к нам с просьбой о взаимодействии по вопросу вакцины», — сказала она.

Также Захарова уточнила, что, по ее мнению, западные страны «не могут пережить» того, что Россия после разработки ею препарата от COVID-19 не стала выступать на тему своей доминанты в мировых делах и прятать вакцину, а предложила вести в данном вопросе широкое сотрудничество на международном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нежелание украинских властей закупать российскую антикоронавирусную вакцину «Спутник V» пойдёт на пользу другим государствам, которые просят этот препарат.