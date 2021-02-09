Джакарта, , 14:14 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что в настоящее время потребность в домах достигла 11,4 млн единиц, сообщает Kompas.

Мааруф Амин заявил, что спрос на жилье в стране все еще довольно высок. Соотношение между потребностями и наличием жилья продолжает расти с каждым годом.

«Правительство нацелено на сокращение дефицита домов в Индонезии до 5 млн к 2024 году», — заявил вице-президент страны.

Однако для достижения этой цели необходим бюджет в размере 780 трлн рупий ($56 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, военные Индонезии заявили о завершении расследования после обнаружения подводного беспилотника на острове Селаяр в провинции Южный Сулавеси в декабре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии завершено расследование после обнаружения подводного дрона