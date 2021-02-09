Москва, , 15:15 — REGNUM Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Евросоюз хотел устроить России «публичную порку» во время визита в Москву Жозепа Борреля, но из этого ничего не вышло, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 9 февраля в социальной сети Facebook.

«Теперь Бореллю придётся испытать на собственной, как говорится, шкуре весь спектр евродемократии! (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM)», — пишет Elona M.

Многие пользователи оказались обрадованы сложившейся ситуации. Люди уверены, что МИД России показал себя с наилучшей стороны, отстояв честь и достоинство Российской Федерации.

«Главное, что вышло, как вышло. Уехал несолоно хлебавши. Лавров красава!», — написал Олег К.

Некоторые комментаторы считают, что планы Евросоюза по «публичной порке» России были действительно нарушены. Граждане уверены, что в Европе совершенно забыли про собственные проблемы, а только и занимаются тем, чтобы каким-то образом насолить Российской Федерации.

«Порка — не порка, неизвестно, но вот то, зачем он ехал, видимо, не получил. Или, скорее всего, понял, что нет смысла, а тут еще и вакцину придётся покупать. Всё вот задаюсь вопросом: у вас что, в Евросоюзе нет своих проблем? Всех победили и всё решили? Бардак полный, но нет, нам ещё и в России порядок нужно навести! Можно подумать, что им кто-то дал право. Или они думали, что Россия подчиниться?» — задаётся вопросом Natalja M.

Отдельные люди пришли к выводу, что своими нелепыми действиями руководство Евросоюза выставило себя на посмешище перед лицом всего мира.

«Подлость всегда поругаема публично. ЕС себя выпорол перед всем миром!» — считает Наталия Б.

Напомним, 9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире «Вести FM» о том, что Евросоюз хотел устроить России «публичную порку» во время визита в Москву Жозепа Борреля, но из этого ничего не вышло.