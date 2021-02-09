Вена, , 14:13 — REGNUM Российская сторона готова к конструктивному сотрудничеству с США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в опубликованном 9 февраля интервью РИА Новости.

Москва, подчеркнул он, безусловно, приветствует значительные и в целом позитивные изменения в позиции Соединённых Штатов. Россия была бы готова «к плодотворному, конструктивному сотрудничеству» с США в случае формирования совместной комиссии по СВПД.

Он добавил, что вопрос о проведении такой комиссии обсуждается, но конкретных договорённостей пока нет. Для продвижения вперёд нужен в первую очередь контакт Тегерана и Вашингтона, но иранцы пока не готовы к двусторонним контактам с США.

Вероятно, приемлемый вариант — многосторонняя неофициальная встреча в составе нынешних участников СВПД и представителей США. Главное — начать предметное обсуждение и наметить схему дальнейших шагов, сказал Ульянов.

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