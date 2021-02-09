Пекин, , 14:07 — REGNUM Министр иностранных дел КНР, член китайского Госсовета Ван И в преддверии «Праздника Весны» (Новый год по Лунному календарю) выступил 9 февраля с новогодним обращением к аккредитованным в стране послам разных стран и регионов мира.

«Китайская сторона будет следовать внешнеполитической доктрине «мысли Си Цзиньпина о дипломатии», продолжать углублять дружеское сотрудничество с другими странами и прилагать все усилия для содействия построению сообщества единой судьбы человечества», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Ван И указал, что Пекин собирается и в дальнейшем укреплять обмены для того, чтобы поддерживать стабильность во всем мире, а также будет стремиться поднять двухсторонние отношения с Россией на новую ступень и укреплять политическое взаимное доверие и практическое сотрудничество со странами Евросоюза.

«Мы будем содействовать созданию Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы, а также построению более тесного китайско-африканского, китайско-арабского и китайско-латиноамериканского сообщества единой судьбы, укрепляя солидарность и дружбу с развивающимися странами», — добавил китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля стало известно, что состоялся телефонный разговор глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И.