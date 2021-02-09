Цхинвал, , 13:56 — REGNUM Возле границ Южной Осетии и России зафиксирована активизация деятельности со стороны иностранных разведывательных служб. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии на сайте ведомства.

По данным КГБ, 14 и 21 января над территорией Грузии вдоль границ Южной Осетии и России проводил разведку беспилотный летательный аппарат. Сообщается, что он вылетел с авиабазы НАТО Sigonella, расположенной на острове Сицилия (Италия). Кроме того, на грузино-югоосетинской границе замечена активность со стороны разведывательных спецслужб ВС Грузии.

«По имеющимся данным, находящиеся в пограничной зоне грузинские военные разведчики ведут наблюдение, осуществляют в приграничье поисковые мероприятия, а также отрабатывают элементы рейда и проникновения на территорию Южной Осетии с целью совершения различного рода диверсий, в том числе под видом российских военнослужащих», — сообщили в пресс-службе КГБ.

В ведомстве подчеркнули, что держат под контролем все участки, где возможно попасть на территорию Южной Осетии.

Стоит отметить, что ранее в КГБ Южной Осетии сообщили о нарушителе границы из Грузии, который после задержания порвал свой паспорт, чтобы не возвращаться обратно.

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