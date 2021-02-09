Киев, , 14:16 — REGNUM Глава правительства Украины Денис Шмыгаль встретится с представителями НАТО в Брюсселе, где обсудит вопрос ускорения процесса вступления Украины в Альянс. Об этом Шмыгаль заявил 9 января во время выступления на форуме «Украина 30».

«Следующие три дня наша делегация будет работать в Брюсселе […] будут переговоры с евроатлантическими структурами, Североатлантическим альянсом относительно вступления страны в НАТО, относительно ускорения этих процессов», — заявил премьер-министр.

Шмыгаль анонсировал проведение по итогам встречи совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина заявила, что НАТО является одной из структур, сотрудничество с которой помогает Украине преодолеть последствия пандемии коронавируса.

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