Москва, , 13:52 — REGNUM Нежелание украинских властей закупать российскую антикоронавирусную вакцину «Спутник V» пойдёт на пользу другим государствам, которые просят этот препарат. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 9 февраля журналистам.

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«Как говорится, если Украина не хочет, другим странам больше достанется, которые просят эту вакцину и готовы ее принять с благодарностью», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что для обеспечения вакциной всех российских граждан прикладываются «титанические усилия». В мире спрос на неё велик настолько, что производственных возможностей для его оперативного покрытия пока не хватает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы — «не кролики», чтобы применять на них российскую вакцину. Песков предположил, что такую позицию властей на Украине разделяет лишь меньшинство.

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