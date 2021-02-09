Москва, , 13:46 — REGNUM Истерика стран Запада в отношении России не сможет изменить политический курс Москвы, заявила 9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не надо фокусироваться на этой истерике (стран Запада) как на чем-то, что может перекрыть, изменить нашу политику», — сказала Захарова в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Она добавила, что политика России «не выстраивается в связи с тем, что кому-то хочется нам сделать хуже, навредить и так далее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило протест трём дипломатам — послу Швеции, временному поверенному в делах Польши и посланнику Германии. Дипломаты были замечены в незаконных акциях 23 января 2021 года.

В Германии высылку дипломатического сотрудника посольства из России назвали вызывающей недоумение.

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