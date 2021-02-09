Стокгольм, , 14:19 — REGNUM Дональд Трамп — первый американский президент, который дважды предстанет перед Сенатом по делу об импичменте. Судебный процесс над бывшим главой Белого дома, которого обвиняют в подстрекательстве к насилию в связи со штурмом Капитолия, вот-вот начнётся. Однако Даг Бланк, профессор Уппсальского университета, считает, что бывшему президенту удастся избежать наказания, после того как он будет оправдан. Своим мнением Бланк поделился в эфире телеканала SVT.

«Скорее всего, он будет оправдан по этим обвинениям, как и год назад», — заявил профессор.

Ожидается, что слушания в Сенате в формате судебного процесса начнутся сегодня, 9 февраля. Первой темой обсуждения станет обоснованность обвинительного заключения Палаты представителей.

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