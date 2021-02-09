Киев, , 13:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает удерживать лидерство в рейтинге наиболее популярных претендентов на пост главы государства. Такие выводы сделал социологический Центр Разумкова, проанализировав итоги опроса. Отчёт опубликован 9 февраля на официальном сайте организации.

По данным социологов, в случае досрочных президентских выборов за Зеленского могут проголосовать 16% всех опрошенных или 23% тех, кто определился с выбором.

За действующим главой государства следует депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко — 13% и 20% опрошенных соответственно и экс-президент Украины Пётр Порошенко — 12% и 18%.

В случае внеочередных выборов, в Верховную раду могут пройти четыре партии. За пропрезидентскую партию «Слуга народа» готовы проголосовать 22,2% определившихся с выбором, за ОПЗЖ — 21,9%, далее идут «Европейская солидарность» — 18,1% и «Батькивщина» — 10,3%.

Опрос проводился с 29 января по 3 февраля 2021 года. Всего было опрошено 2019 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологическая группа «Рейтинг» выяснила, что принятие закона о референдуме поддерживает 58% граждан Украины.

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