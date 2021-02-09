Москва, , 13:31 — REGNUM Законопроект о принятии Российской Федерацией Устава Международной организации по миграции внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Вступление Российской Федерации в Международную организацию по миграции позволит укрепить международный статус государства в сфере регулирования миграции и предоставить возможность использовать потенциал Международной организации по миграции для продвижения российских интересов в данной сфере, отмечается в сопроводительных документах.

Принятие федерального закона не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

В Международную организацию по миграции (МОМ) водят 173 государства, еще восемь стран имеют статус наблюдателя. Таким образом, большинство стран — «основных игроков» на мировой арене, кроме России, являются членами MOM и определяют миграционную политику на мировом уровне.

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