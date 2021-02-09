Рига, , 13:35 — REGNUM Программу 16 российских телеканалов не будут транслировать в Латвии с 10 февраля. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии, сообщает 9 февраля пресс-служба ведомства.

НСЭСМИ, который контролирует деятельность теле‑ и радиоретрансляторов в стране, исключил 16 телеканалов из списка для ретрансляции, так как с 1 февраля их представитель в стране неизвестен.

Под исключение попали «РЕН ТВ Балтия», «НТВ Мир Балтия», «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «БОКС ТВ» и HD Life.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее НСЭСМИ на год запретил ретрансляцию телеканала «Россия-РТР», ограничение вступит в силу с 15 февраля. Российский МИД назвал такой шаг грубым нарушением «международных обязательств Риги по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений».

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