Москва, , 13:30 — REGNUM Материал британского журнала Spectator о том, что власти Германии присматриваются к российскому препарату «Спутнику V» из-за катастрофы с вакцинами, которая произошла в Евросоюзе, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 февраля в социальной сети Facebook.

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«Меркель — бывшая гражданка ГДР. И все граждане, входившие ранее в социалистический блок, Венгрия, Чехословакия, Югославия, все привиты прививками производства СССР. Всё логично!» — пишет Елена Е.

Многие пользователи пришли к мнению, что желание Германии обратиться к России за получением помощи в виде вакцин от коронавируса говорит о намерении руководства страны по-настоящему помочь своим гражданам.

«Видно, что она заботится о своих соотечественниках, а не политической конъюнктурой. Российская вакцина наиболее предпочтительна по температурному режиму и хранению, а время её доставки намного меньше», — поделился своим мнением Андрей Л.

Некоторые комментаторы предположили, что власти Германии обратили свой взор на российскую вакцину по той причине, что её американский конкурент показал себя не с лучшей стороны.

«Уже третий этап прошла успешно российская вакцина. В Европе она получит официально лицензию на распространение. Всё делается правильно, там нет побочных эффектов, как в вакцине из США», — написал Иван О.

Тем не менее, большинство комментаторов выступили за то, чтобы власти стран отказались от политической борьбы в условиях, когда всему миру угрожает пандемия коронавируса.

«Политика не должна быть в медицине — мы должны объединяться», — считает Алла Г.

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Напомним, 9 февраля британский журнал Spectator опубликовал материал, согласно которому власти Германии присматриваются к российскому препарату «Спутнику V» из-за катастрофы с вакцинами, которая произошла в Евросоюзе.