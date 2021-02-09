9 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

Американскому Сенату невыгодно тянуть с импичментом Трампу: точку в этом деле хочется поставить как можно скорее. Как быстро решили разобраться с бывшим президентом США и удастся ли это сделать, пишет Джордейн Кейни в издании The Hill.

Игорь Юдкевич, , 18:53 — REGNUM Сенат США готовится к быстрому процессу импичмента бывшего президента Дональда Трампа, поскольку законодатели проявляют мало интереса к затягиванию процесса.

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Согласно сделке, о которой было объявлено 8 февраля, заключенной между лидером сенатского демократического большинства Чарльзом Шумером и лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом, процесс может завершиться через неделю, подготовив почву для голосования по обвинительному приговору уже 16 февраля.

Хотя этот процесс является историческим и беспрецедентным — Трамп является первым президентом, которому дважды пытались объявить импичмент, и первым, кто предстал перед судом после ухода с поста, — исход почти гарантирован. Это закладывает основу для того, что, вероятно, будет самым быстрым президентским процессом импичмента в истории США после того, как первый процесс Трампа длился примерно три недели.

По словам сенатора-республиканца Чака Грассли, всё очень просто — и «не так сложно, как было год назад». Сенатор-демократ Тим Кейн объявил, что поддерживает быстрый подход, потому что он получил поддержку со стороны руководства и обеих сторон в судебном процессе. «Раз уж стороны считают, что это правильно, — мы хотим сделать это быстро, потому что мы хотим заняться облегчением COVID», — сказал Кейн.

Дональд Трамп поднимается по лестнице Капитолия

Процесс начинается днем 9 февраля с четырехчасовых дебатов и голосования по вопросу о том, является ли разбирательство конституционным. Сенаторы-республиканцы ухватились за аргумент о том, что Сенат не имеет возможности судить Трампа теперь, когда он покинул свой пост, — аргумент, отвергнутый большинством юридических экспертов по всему политическому спектру.

Ожидается, что голосование 9 февраля даст четкий сигнал о том, чем закончится судебный процесс: оправданием Трампа. Сенатор-республиканец Рэнд Пол вынудил провести аналогичное голосование в конце прошлого месяца, и только пять сенаторов Республиканской партии проголосовали за то, чтобы отложить попытку объявить предстоящий судебный процесс неконституционным. Это существенно меньше, чем 17 голосов демократов, необходимых для того, чтобы признать Трампа виновным.

После дебатов и голосования 9 февраля Сенат, как ожидается, установит бешеный темп судебного процесса, сократив то, что было бы неделями в предыдущих судебных процессах, до нескольких дней.

Устные прения должны начаться в полдень 10 февраля. Как у менеджеров по импичменту палаты представителей, так и у юридической команды Трампа будет по 16 часов в течение двух дней, чтобы представить свою позицию. Это сдвиг как от процесса Клинтона, так и от первого процесса Трампа, когда обеим сторонам было дано 24 часа в течение трех дней, чтобы представить вступительные аргументы.

Такой график позволит Сенату закончить вступительные аргументы в выходные, если обе стороны используют всё свое время. В отличие от предыдущих процессов сенаторы не собирались встречаться в субботу по просьбе адвокатов Трампа в связи с соблюдением еврейской субботы. Но адвокат Трампа отозвал свою просьбу приостановить судебное разбирательство между пятницей и воскресеньем, потенциально сдвинув график судебного разбирательства.

Дональд Трамп (сс) White House Joyce N. Boghosian

После этого у сенаторов будет четыре часа, чтобы задать вопросы, — значительное сокращение с двух дней, использованных в последних судебных процессах.

Шумер, не дав в последние дни никаких публичных намеков на сроки разбирательства, сообщил 8 февраля, что он, Макконнелл и представители обеих сторон завершают работу над резолюцией. Руководство впоследствии объявило о сделке. «Структура, о которой мы все договорились, в высшей степени справедлива. Это позволит суду достичь своей цели: истины и ответственности. Именно для этого и предназначены судебные процессы, — чтобы прийти к истине и вынести вердикт», — сказал Шумер.

Макконнелл также защищал соглашение, заявив, что оно предоставит «достаточно времени», чтобы выслушать и рассмотреть аргументы.

Сенаторы также «жонглируют» судебным процессом, пытаясь рассадить по местам администрацию президента Байдена. Сенат пока утвердил семь кандидатур Байдена, и ожидается, что дополнительные голосования будут отложены до завершения судебного процесса.

Демократы также пытаются быстро разработать пакет мер по восстановлению от пандемии на сумму 1,9 трлн долларов после принятия 5 февраля бюджетной резолюции, которая позволит им обойти в Сенате флибустьерство по последующему законопроекту о помощи. [Флибустьерство — тактика, используемая для предотвращения принятия той или иной меры на голосование путем обструкции. Наиболее распространенная форма флибустьерства — когда один или несколько сенаторов пытаются отсрочить или заблокировать голосование по законопроекту, продлевая дебаты по его поводу].

Демократы подчеркивают, что они не пытаются торопить второй процесс импичмента Трампа, объясняя, что просто обязаны провести разбирательство после атаки на Капитолий 6 января. «У нас нет выбора. Будущие президенты, будущие чиновники будут чувствовать себя безнаказанными. Мы должны это сделать», — сказал сенатор-демократ Эд Марки.

Барак Обама, Джоа Байден и Чарльз Шумер (сс) Staff Sgt. Marianique Santos

Но есть одно препятствие, которое может затянуть процесс, — это если менеджеры по импичменту решат, что хотят вызвать свидетелей, — решение, которое пока остается в подвешенном состоянии. Поэтому действительно имеет значение, чего хотят менеджеры и что нужно команде защиты, объясняет сенатор Кейн.

В организационную резолюцию суда встроена возможность дебатов и голосования по вызову свидетелей. На прошлой неделе менеджеры палаты представителей по импичменту направили Трампу запрос о том, чтобы он дал показания под присягой, который был быстро отбит его адвокатами и отклонен сенаторами. Если менеджеры решат, что им нужны свидетели, этот вопрос будет поставлен на голосование, обещает Шумер.

Демократы, отметив, что будут подчиняться менеджерам по импичменту, дали понять: они не считают, что свидетели вообще нужны после выступления Трампа перед сторонниками и нападения на Капитолий, разыгравшегося в режиме реального времени.

Это тоже отличие от 2020 года, когда демократы предприняли несколько неудачных попыток вызвать свидетелей в тогдашнем Сенате, возглавляемом Республиканской партией.

Вместе с тем демократы говорят, что нынешний процесс представляет собой более упорядоченное дело, в отличие от прошлогоднего, когда сенаторам и американской общественности нужно было ознакомиться со сложной сетью людей, вовлеченных в украинскую политику Трампа. «Если управляющие палатой представителей хотят вызвать свидетелей, думаю, мы должны позволить им сделать это, — полагает сенатор-демократ Крис Мерфи. — Это другой процесс в том смысле, что в первом процессе мы не видели, что случилось».

Американская общественность не могла подглядеть, как принимались за закрытыми дверями решения, «чтобы обменять американское влияние на помощь кампании», добавил он. «На этот раз, — говорит сенатор, — мы в реальном времени увидели, что произошло: президент Трамп послал эту злобную толпу в Капитолий в прямом эфире».