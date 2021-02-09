Киев, , 13:14 — REGNUM Украина приняла решение о закупке вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac, поскольку с данным производителем удалось заключить первый договор. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 9 февраля в интервью изданию «Гордон».

Министр рассказал, что Украина ведёт переговоры о закупке вакцин ещё с шестью фармацевтическими компаниями. Он отметил, что в ближайшее время с ними также будут заключены договоры.

Степанов также сообщил о примерной стоимости вакцины.

«Стоимость, которую нам официально предлагали с различными сроками поставки (третий-четвёртый квартал 2021 года), находится в коридоре от $9 до $34 за дозу», — рассказал он.

Чиновник также заявил о высоком качестве китайской вакцины.

«Украинская ментальность такова: всё китайское плохое априори. Однако Sinovac Biotech одна из крупнейших в мире по производству вакцин. Ее акции торгуются на Nasdaq (одна из американских бирж — ИА REGNUM)», — отметил Степанов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о качестве российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». По его словам, Зеленский разделяет мнение меньшинства жителей Украины.

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