Москва, , 13:03 — REGNUM Призывы так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом) в адрес Соединённых Штатов ввести санкции против граждан России де-юре не являются изменой Родине. Об этом 9 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Де-юре призывы к санкциям против РФ не являются изменой Родине», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем представитель Кремля напомнил об инициативе в Госдуме приравнять это к преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фонд призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против предпринимателей Романа Абрамовича и Алишера Усманова, главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, председателя ВЭБ. РФ Игоря Шувалова, журналиста Владимира Соловьева и других.

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