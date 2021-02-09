Москва, , 13:12 — REGNUM Российское государство выделяет дополнительные средства на социальную поддержку граждан постоянно, предположения о купировании таким способом протестов не соответствуют действительности. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 9 февраля журналистам.

Представитель Кремля прокомментировал публикацию агентства Reuters о намерении властей дополнительно выделить около 500 млрд рублей на социальные расходы на фоне несанкционированных протестов и в преддверии осенних выборов в Государственную думу. Он заявил, что руководство страны не преследует подобных целей и не готовится выделить некие разовые суммы.

«Постоянно выделяются дополнительные средства — на врачей, на детей, это постоянный процесс», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Песков заявил, что проделан огромный, но недостаточный путь для улучшения благосостояния пенсионеров. Государство продолжит поэтапную работу в этом направлении.

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