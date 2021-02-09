Москва, , 13:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин 9 февраля примет по видеосвязи участие в ежегодном совещании российских судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Об этом 9 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент сегодня выступит в начале совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России», — заявил он.

При этом пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что президент РФ 9 февраля работает в своей резиденции в Ново-Огареве и будет принимать участие в данном совещании посредством использования видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти и правоохранительные органы не будут играть в кошки-мышки с лицами, которые примут участие в несанкционированных митингах.