Иерусалим, , 13:26 — REGNUM Премьер-министры Греции и Израиля высоко оценили крепкие отношения, которые в последнее время сложились между двумя странами, передает Jerusalem Post 9 февраля.

Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис, министр иностранных делНикос Дендиас и другие высокопоставленные чиновники из Афин несколько раз посещали Израиль в прошлом году, а израильский министр иностранных дел Габи Ашкенази посетил Афины в октябре.

«Афины и Иерусалим — я никогда не устану это повторять — это те, которые заложили фундамент западной цивилизации, — сказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции после встречи с Мицотакисом в Иерусалиме. — Мы разделяем общие стремления к построению процветания и безопасности».

Мицотакис подчеркнул, что отношения между Израилем и Грецией «укрепляются с каждым днем» и что обе страны являются «демократиями в Восточном Средиземноморье с общей заинтересованностью в стабильности в регионе и с общими перспективами с точки зрения того, что должно произойти, чтобы [регион стал] мирным и безопасным для всех стран».

Премьер-министр Греции сослался на соглашение между Грецией и Израилем об открытии израильской компанией Elbit Systems международной школы летной подготовки в греческой Каламате. Elbit предоставит греческим ВВС боевой тренажер, аналогичный тому, который используют израильские ВВС.

Нетаньяху заявил, что у Мицотакиса есть «новаторские идеи» по продвижению газопровода EastMed из Израиля на Кипр и Грецию.

Отвечая на вопрос, повлияет ли потенциальное примирение между Израилем и Турцией на отношения Афин с Иерусалимом, Мицотакис выразил скептицизм по поводу того, что такое решение близко к реализации, но уточнил: «Эти отношения слишком важны сами по себе, чтобы их могли определить другие участники».

Что касается Греции и Турции, то Мицотакис сказал: «У нас были проблемы с Турцией, но, похоже, ситуация улучшается, и мы не видим дальнейшей агрессии».