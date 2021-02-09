Иерусалим, , 12:53 — REGNUM Министры туризма Израиля и Греции подписали соглашение, которое позволит осуществлять туристические обмены между этими странами для людей, вакцинированных от COVID-19, без прохождения карантинного периода. Об этом сообщает Jerusalem Post 9 февраля.

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По словам премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса, как только Израиль снимет ограничения на поездки, Греция сможет позволить израильским туристам въезд без каких-либо дополнительных ограничений.

Он отметил, что был главным сторонником цифрового сертификата вакцинации в ЕС, но что он хочет получить его и для третьих сторон.

«Я ожидаю, что Израиль станет первой страной, которая сможет предложить такой сертификат для поездки в Грецию, потому что вы смогли вакцинировать большую часть населения и двигаетесь более быстрыми темпами, — считает Мицотакис. — Я с нетерпением жду получения этих сертификатов о вакцинации, которые позволят вам въехать в страну».