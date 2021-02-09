Магас, , 12:44 — REGNUM В Ингушетии состоялись выборы главы администрации города Магаса. Новым мэром столицы республики стал Усман Аушев, сообщили в пресс-службе мэрии.

Голосование за нового градоначальника прошло накануне, 8 февраля. Депутаты городского совета сделали выбор из двух кандидатур — Усмана Аушева и Адама Албакова. В ходе открытого голосования большинством голосов был избран сын известного религиозного деятеля Башира-Хаджи Аушева, председатель ассоциации благотворительных фондов региона Усман Аушев, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Ранее сообщалось что Аушев исполнял обязанности мэра Магаса с июня 2020 года. Он был назначен вместо Руслана Арсамакова.

О новом градоначальнике известно, что он выпускник горского кадетского корпуса, юрист, на протяжении длительного времени занимается благотворительностью.