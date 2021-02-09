Париж, 9 февраля 2021, 12:40 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал «промышленные компании» ускорить производство вакцин от COVID-19 для помощи «самым бедным странам». Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети Twitter.
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«Во всем мире вирус развивается и изменяется. Я хотел бы призвать промышленные компании ускорить производство вакцин для борьбы с пандемией в самых бедных странах», — говорится в заявлении президента.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Макрон провел переговоры с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреисусом по поводу вакцинации от COVID-19 в развивающихся странах.
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