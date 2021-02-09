Киев, , 12:39 — REGNUM Тарифы на тепло и горячую воду на Украине не будут повышаться до апреля 2021 года. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 февраля в своём Telegram-канале.

«Это один из восьми шагов нашей команды по решению тарифного вопроса. И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти — и центральной, и местной — это защита благосостояния украинцев», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее политический эксперт Владимир Кацман рассказал, что на Украине готовится законопроект, который позволит выселять из собственного жилья тех, кто не способен оплачивать коммунальные услуги.

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