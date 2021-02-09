Иерусалим, , 12:46 — REGNUM Голанские высоты всегда будут частью Израиля. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен допустил возвращение к вопросу о принадлежности Голанских высот, передает Jerusalem Post 9 февраля.

«Позиция Израиля ясна. В любом будущем возможном сценарии Голаны останутся израильскими», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Блинкен сказал в интервью CNN, что с практической точки зрения контроль над Голанами остается очень важным для безопасности Израиля, но «юридические вопросы — это что-то другое».

Бывший президент США Дональд Трамп официально признал Голаны израильской территорией в 2019 году, что стало драматическим сдвигом по сравнению с десятилетиями американской политики.