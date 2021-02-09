Мадрид, , 12:22 — REGNUM Лидер коренных народов Эквадора Яку Перес стремится к противостоянию с Андресом Араусом, которого продвигает Рафаэль Корреа. Об этом пишет испанское издание El País.

Вечером 8 февраля разница в менее чем пять десятых процента изменила ход выборов в Эквадоре, и таких результатов никто не ожидал: если эти результаты подтвердятся, то за президентство страны во втором туре будут бороться левые, приверженцы Рафаэля Корреа, и движение коренных народов.

Почти девять миллионов эквадорцев, пришедших на голосование, были удивлены. Всеобщая нерешительность, которую опросы отражали в течение нескольких недель, превратилась в очень узкую процентную разницу, по которой на данный момент проходит во второй тур местный лидер «Движения за многонациональное единство Пачакутик» Яку Перес. Необходимо подсчитать менее тысячи избирательных отчетов из 39 135, но до тех пор, пока не будет обработано 100% бюллетеней, нет гарантии, что Гильермо Лассо или Перес проходят во второй тур.

Для Арауса его 32,1% голосов служат гарантией победы [в первом туре], но не служат [большим] преимуществом. Тем не менее прогресс в подсчете бюллетеней постоянно сохранял эту небольшую разницу, всегда оставляя лидера движения коренных народов выше, что заставило всех нервничать. Сам Яку Перес с самого начала выборов подозревал, что процесс пересчета может быть непрозрачным, и призывал к бдительности Национальный избирательный совет.

«Они вступают в сговор между г-ном Корреа и г-ном Лассо», — заявил в понедельник лидер коренных народов, увидев, что цифры Пачакутика, собранные в Ассамблее, дают ему большее преимущество. Лассо, вложивший крупную сумму в то, что, как он надеялся, станет его третьей и последней попыткой добраться до дворца Каронделет, вышел разочарованный, растрепанный и без галстука, чтобы сказать, что люди должны дождаться полного завершения проверки. А Рафаэль Корреа, который уже знает, что значит победить кандидата CREO на выборах, написал из Бельгии в социальных сетях неожиданное сообщение, одобряющее второе место банкира, столь жестко критикуемого в его правительстве по сравнению с представителем коренных народов: «В финале будут сражаться Арауз и Лассо».

Таким образом, ход голосования — избиратели могли выбирать между 16 кандидатами — и результаты первого тура порождают несколько выводов. Во-первых, система «Корреисмо» сохраняет свою динамику после четырех лет правления Ленина Морено. Уходящий президент победил на выборах в 2017 году как кандидат Корреа, хотя, придя к власти, он дистанцировался от своего наставника, пока не порвал с ним рабочие отношения, что вызвало ожесточенный спор, которым отмечен последний срок. Во-вторых, оппозиция системе «Корреисмо» проявлялась разными способами.

Вариант традиционного права, представленный Лассо, оказался недостаточным. Альтернативы, к которым стремятся граждане, в некотором роде представляют собой новые профили, охватывающие такие ценности, как защита окружающей среды или возрождение демократии, отстаиваемые, соответственно, Пересом и ведущим политиком Ксавье Эрвасом из демократических левых сил. Более 13 миллионов эквадорцев были приглашены на избирательные участки, чтобы определить преемника Морено. Однако выборы изначально были связаны с прошлым, а не с будущим. Вхождение в президентский дворец Каронделе на практике ограничивалось двумя антагонистическими тенденциями: возвращением «Корреисмо» либо возможностью перемен. Наконец, голос эквадорцев укрепил вес, который левые всё еще имеют в стране, и это не обязательно должно осуществляться исключительно сторонниками движения «Корреисмо». Между Араусом, Яку Пересом и Ксавьером Эрвасом этот идеологический поток затрагивает 70% поддержки граждан — даже если они выступают против.