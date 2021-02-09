Москва, , 12:20 — REGNUM Высылка дипломатического сотрудника посольства Германии из России является вызывающей недоумение. Об этом 9 февраля заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, организованной немецким посольством в Москве вместе с Российско-Германской внешнеторговой палатой (ВТП).

«В прошлую пятницу, к сожалению, имела место ситуация, когда сотрудник моего посольства бы выслан из страны, и я хочу подчеркнуть, что это вызвало очень серьезное недоумение», — сказал фон Гайр, слова которого приводит РИА Новости.

Также немецкий посол отметил, что, как он считает, данный сотрудник не допустил никаких провинностей на российской территории.

Кроме того, он подчеркнул, что это произошло во время визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что, по мнению фон Гайра, «удваивает эффект» от данного факта.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля сотрудники диппредставительств Швеции, Польши и Германии объявлены persona non grata в России за то, что были замечены на незаконных акциях 23 января.