9 февраля 2021 | Время чтения 7 мин

Всякий раз, когда раздается демагогия про «будущую европейскую сверхдержаву», становится понятно, что этому не бывать. Ибо «держава» — это великая идея, факел до небес, и «делай, как я!». А вот на этой хуторской философии – «скажите, где я могу получить свою долю?!» — ничего великого никогда не родится.

Владимир Павленко, , 14:19 — REGNUM



Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

В чём главная беда европейской дипломатии? В ее двойственности, точнее раздвоении, которое народным языком можно охарактеризовать как «и рыбку съесть, и косточкой не подавиться». Или «чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было». Именно данное обстоятельство всякий раз ставит Европу перед «судьбоносным» выбором между «европейскими ценностями», то есть принципами, которые громогласно заявляются с высоких трибун, и «сермягой» интересов, которые движут реальной европейской политикой им в обход, давая обильную пищу для обвинений в «двойных стандартах». Причем и союзникам, и оппонентам.

Этот мещанский европейский «нюанс» очень давно и хорошо уловили в США, где широко используют, играя на противоречиях брюссельской бюрократии и стран-участниц ЕС. Памятный афоризм Генри Киссинджера, еще госсекретаря из 70-х годов — «Европа? А какой у нее номер телефона?» — именно про это. Ну, а Дональд Трамп на этих «нюансах» четыре года оттаптывался так и с таким удовольствием, что европейские лидеры, особенно Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, будучи в силу двойственности неспособными этому противостоять, вслух называя вещи своими именами, просто тихо шипели. В душе: «Какие 2% на оборону? От кого? От какой России? А газ откуда возьмем? И мерзнуть, рыжая твоя шевелюра, за чей счет будем — твой или собственный?» А наяву: «Т-с-с! А то в Белом доме услышат». И считали дни до истечения американского президентского срока, рассчитывая, что уж «со следующим» непременно «поладим». Пришел «следующий» ‑ и что? Та же самая картинка. Вашингтон: «А может быть, европейцы, раз уж бегут впереди нашего паровоза в критике России, перейдут от слов к делу и при снижении российского энерготранзита через Украину закрутят «в воспитательных целях» вентиль на «Северном потоке — 2»? Москва в ответ: «Надеемся на то, что европейцы продемонстрируют взвешенный подход». Слева по карте веник, справа — пряник. Европа — между ними. И натужно выдавливает из себя: «Не, ну, а при чём здесь «поток» с его «принципами», если это — «чистая экономика»? Да и с третьим энергопакетом, нашим собственным, — хрен с ним, вон зима какая холодная. Платон мне друг, но газ нужнее. Нашим — вашим за копейку спляшем!». Поэтому всякий раз, когда раздается демагогия про «будущую европейскую сверхдержаву», становится понятно, что этому не бывать. Ибо «держава» — это великая идея, факел до небес, и «делай, как я!». А вот на этой хуторской философии — «скажите, где я могу получить свою долю?!» — ничего великого никогда не родится. И европейское будущее навсегда определено сочетанием зависимостей от бывшего «плана Маршалла» и «газово-нефтяной иглы», на которой Старый свет куда сильнее сидит в плане импортного комфорта, чем Россия — в доходах от экспорта.

Трубопровод Северный поток — 2 Nord-stream2.com

Буквально на днях уничтожающую выволочку в Москве получил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель. Приехал с амбициями — свободу Навальному, желаю с ним встретиться, устройте мне, вы обязаны, «европейские подходы» (с затыканием рта российской делегации в ПАСЕ) и всё такое. В ответ вежливо, в «крымских» традициях, был послан. Сначала из Кремля в МИД. Затем во ФСИН. А напоследок еще дальше, когда презентом к отъезду из Первопрестольной получил трех своих дипломатов в высоких рангах с билетом в один конец. Хоть в свой самолет их забирай! Снес он всё это в Москве стоически, особо не возмущался, только утирался, отрабатывая европейский интерес. Но вот когда вернулся в Брюссель, вдруг вспомнил о европейских принципах и заговорил таким языком, что в ответ из российского МИД вынуждены были предположить, что главный дипломат Старого света не иначе как прошел инструктаж «на ковре» в очень высоком кабинете — то ли натовском, то ли вашингтонском, что вот так взял — да и сменил риторику. В глаза — одно, а за глаза — другое. Вот и все «принципы».

Прошло пару дней после этой американской накачки, и вот уже Боррель в режиме видеоконференции разговаривает с главой МИД КНР Ван И. Чтобы понять всю интригу, надо вчитаться в сухие строчки отчета информационного агентства Синьхуа. Итак, «Ван И напомнил, что в конце прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин вместе с руководителями Евросоюза объявили о завершении переговоров по инвестиционному соглашению между Китаем и ЕС. Это вывело китайско-европейские отношения и практическое сотрудничество на новый уровень, принесло важную позитивную новость для восстановления мировой экономики. Стороны должны воспользоваться возникшей благоприятной возможностью, чтобы укрепить диалог и сотрудничество по всем направлениям, твердо придерживаться истинного мультилатерализма, сообща противодействовать глобальным вызовам и продвигать китайско-европейские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства на новую высоту».

«Напоминание» китайской стороны напрямую адресовано европейскому выбору между принципами и интересами. Объявили, что соглашение выработано — давайте подписывать, а то у вас семь пятниц на неделе. И «семь лидеров» — всех не упомянешь, и главного нет, в отличие от нас. А мы привыкли за произнесенные слова отвечать. Понятно, что для США, которые против «истинного мультилатерализма», наше с вами соглашение невыгодно, но они-то здесь при чём? Они что, сторона договоренностей? Нет? Тогда сколько можно лавировать? Всё равно так, чтобы все были довольны, не получится, чем-то придется поступаться. Либо совместно восстанавливать мировую экономику, либо плестись в хвосте старшего «патрона». Или вы настолько не суверенны, что без вашингтонского «совета» никак? Тянете «волынку» потому, что посоветоваться с Байденом еще не успели, а раздражать его не хотите? Ну, так же нельзя, так дела не делаются. Мы предлагаем сделать совместный шаг, за что все остальные, кроме США, будет вам же и благодарны. Или США вам важнее все остальных?

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Время для разговора Боррелю хуже некуда; завис и мечется между Вашингтоном и Москвой, а тут еще и Пекин для «полного комплекта» проблем. Уклониться от разговора никак — лидеры действительно всё согласовали, мяч на европейской половине, и Китай, где всё решается централизованно, а не топится в бесконечных «согласованиях» и «консенсусах», вполне закономерно интересуется одним вопросом: когда? Но и подписывать именно сейчас — вызов Байдену, пока не утрясли всё с американцами. И куда податься бедному европейцу? Смотрим, как Боррель выкручивается. «Сотрудничество между ЕС и Китаем необходимо и незаменимо. Европейская сторона готова к честному диалогу с китайской стороной, укреплению сотрудничества в таких областях, как изменение климата, охрана окружающей среды, охрана биологического разнообразия и спорт, стимулированию процессов подписания и ратификации инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем, углублению сотрудничества по вакцинам».

Слово «честный» в этой тираде — оговорка по Фрейду: «знает кошка, чье мясо съела», вот и оправдывается. Но что особенно показательно? Боррелю задают конкретный вопрос по инвестиционному соглашению. Только пару с небольшим месяцев назад Китай подписал куда более серьезное соглашение — по безбарьерной зоне свободной торговли, в которой инвестиции лишь один из аспектов — по сути со всей Азией, Австралией и Новой Зеландией, включая всех тихоокеанских союзников США. Никто из них против этого не артачился, и свой вклад в антикризисную стратегию внесли без оглядки на Вашингтон. А Европа? Боррель, получив от Ван И этот конкретный вопрос, перечисляет буквально все сферы двустороннего сотрудничества, а тот, по которому вопрос, выносит в самый конец и говорит уже не о «сотрудничестве» и даже не о «взаимодействии», а о «стимулировании». Кого он собирается «стимулировать»? Себя? Китай-то — готов. Или Вашингтон? Но тогда уж не «стимулировать», а упрашивать, чтобы разрешил. Не анекдот? Японцы, южные корейцы, индийцы, весь АСЕАН полным списком подписывают сами, а Европа — никак. «Толерантность» к начальству, ничего не поделаешь!

Саммит АСЕАН во Вьетнаме Rcepsec.org

Ну и в завершение темы. С точки зрения России и российских интересов очень хорошо, лучше некуда, что китайско-европейский разговор состоялся именно сейчас, и именно с Боррелем, чтобы всему миру европейское «нутро» виднее и понятнее стало. На длинной дистанции еще можно хвостом повилять в разные стороны, представив собственную зависимость и патологическую трусость «взвешенностью» и «дальновидностью». А когда события нарастают снежным комом, и существует дефицит времени, — прятать это «нутро» куда сложнее. Вот Боррель и не сдюжил, не смог сманеврировать на крутом повороте международной динамики, и все вокруг увидели, насколько гол европейский «король». Да и не король он давно уже. И не орел. Скорее «червонец», потому и у нас в России многим «мещанам во дворянстве» нравится.

«Сказка — ложь, да в ней намек, / Добрым молодцам урок»…