Москва, , 12:23 — REGNUM Заявление лидера ЛДПР депутата Госдумы Владимира Жириновского о том, что следующим президентом России после Владимира Путина он видит себя, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Пользователи выразили своё мнение 9 февраля в социальной сети Facebook.

«Ну, кто бы сомневался! Только себя любимого!», — поделилась Вера И.

Многие пользователи оказались совершенно не удивлены подобному высказыванию Жириновского. Они считают, что, несмотря на обнародованные планы, российскому политику уже не дождаться президентского поста.

«Он уже лет 20 видит себя президентом, но, как говорится, воз и ныне там», — пишет Юрий Е.

Некоторые комментаторы ужаснулись при той мысли, что Жириновский может встать главой Российской Федерации. Они напомнили о постоянной смене линии поведения политика и его партии, особенно в вопросе отношения к Кавказу.

«России не нужны такие политики… Он хочет то ли огородить Кавказ от России, то ли до Карабаха хочет подтянуть руки! Он не знает, как управлять страной!», — считает Бахром Х.

Нашлись и те, кто согласился видеть Жириновского в качестве президента, но только не России, а Соединённых Штатов.

«Давайте назначим его президентом США. Заявим, что не признаем Байдена», — написала Regina G.

Напомним, 8 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что следующим президентом России после Владимира Путина видит себя.

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