Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:04 — REGNUM В администрации Новокузнецка новое назначение. На должность заместителя главы города — руководителя администрации Орджоникидзевского района назначен Сергей Полев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальным данным, Сергей Полев окончил «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», по специальности «Менеджмент организации». Общий трудовой стаж — более 40 лет.

Отметим, что с июля 2016 года по 5 февраля 2021 он занимал должность начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории Кузнецкого района.