Осло, , 12:12 — REGNUM Соединенные Штаты Америки впервые направляют в Норвегию бомбардировщики B-1. Данный шаг рассматривается как провокация против президента России Владимира Путина в рамках новой внешнеполитической линии администрации президента Джозефа Байдена. Об этом сообщила газета Fria Tider.

«После четырех лет правления относительно миролюбивого президента Дональда Трампа американский истеблишмент теперь, похоже, готов быстро восстановить агрессивный тон и воинственную внешнюю политику. Одним из последних сообщений, указывающих в этом направлении, является то, что ВВС США в настоящее время размещают четыре своих бомбардировщика B-1 в Норвегии, являющейся союзником по НАТО», — говорится в статье.

Четыре бомбардировщика и 200 военнослужащих будут переброшены с территории военной базы в Техасе в норвежский Эрланн. В течение следующих трех недель они будут выполнять миссии за Полярным кругом и в международном воздушном пространстве за пределами северо-запада России.