Стокгольм, , 12:01 — REGNUM В ООН требуют, чтобы Швеция забрала бывших жен и детей террористов, воевавших на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), из лагерей для заключенных в Сирии. В международной организации уже обвинили правительство Стефана Лёвена в нарушении международного права. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Представители ООН направили письмо правительству Швеции с требованием немедленно забрать «домой» женщин и детей, которые остаются в лагерях для заключенных в Сирии после уничтожения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Швеция до сих пор отказывалась это сделать, за что была помещена в «позорный список» ООН вместе с 56 другими странами.

«Согласно международному праву, Швеция должна забрать этих людей», — заявила в эфире SVT официальный представитель ООН по борьбе с терроризмом Фионнуала Ни Аолайн.