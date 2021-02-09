Киев, 9 февраля 2021, 11:45 — REGNUM Власти Украины готовят основание для отъёма жилья у тех, кто не может оплачивать коммунальные услуги. Об этом заявил политический эксперт Владимир Кацман 9 февраля в эфире телеканала NewsOne.
Эксперт отметил, что данный законопроект грубо нарушает конституцию Украины, в частности статьи о праве на жильё, достойную старость и социальное обеспечение.
Напомним, ранее украинское издание «Обозреватель» сообщило о планах правительства страны повысить тарифы на коммунальные услуги. В данный момент рассматривается несколько возможных сценариев повышения.
Читайте также: Сюрприз! СМИ сообщили об очередном подорожании тарифов на Украине в апреле
Читайте ранее в этом сюжете: Глава минфина Украины рассказал о главном требовании МВФ
Читайте развитие сюжета: Премьер-министр Украины пообещал не повышать некоторые тарифы на ЖКХ