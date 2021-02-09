Киев, , 11:45 — REGNUM Власти Украины готовят основание для отъёма жилья у тех, кто не может оплачивать коммунальные услуги. Об этом заявил политический эксперт Владимир Кацман 9 февраля в эфире телеканала NewsOne.

«Готовится законопроект… о том, чтобы квартиры стали залогом в случае неуплаты коммунальных платежей», — рассказал он.

Эксперт отметил, что данный законопроект грубо нарушает конституцию Украины, в частности статьи о праве на жильё, достойную старость и социальное обеспечение.

«Мало того, Международный валютный фонд (МВФ) поставил условием принятие этого законопроекта следующие транши, которые они готовятся нам милостиво спустить с высоты», — добавил Кацман.

Напомним, ранее украинское издание «Обозреватель» сообщило о планах правительства страны повысить тарифы на коммунальные услуги. В данный момент рассматривается несколько возможных сценариев повышения.

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