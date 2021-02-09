Москва, , 11:40 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмущен задержанием депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

«Я позвонил официальной власти и сказал: или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну. Мы не допустим расправы над своим талантливым депутатом», — заявил Зюганов.

Парламентарий возмущен тем, что «суд впаял 20 тыс. за то, что он стоял не там и не тех снимал».

Фрунзенский районный суд Саратова вынес решение по протоколу, составленному в отношении депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, по ст. 20.2.5 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия».

Бондаренко получил общероссийскую известность после спора с уволенной в дальнейшем министром труда региона Натальей Соколовой.

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