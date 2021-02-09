Джакарта, , 11:37 — REGNUM Военные Индонезии заявили о завершении расследования после обнаружения подводного беспилотника на острове Селаяр в провинции Южный Сулавеси в декабре 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что результаты расследования, проведенного центром гидрографии и океанографии ВМС Индонезии, должны были быть представлены ещё 4 февраля 2021 года.

По данным источника, результаты будут предоставлены общественности непосредственно командующим вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто позже.

Напомним, во время пресс-конференции 4 января 2021 года командующий ВМС Индонезии признал, что обнаруженный беспилотник может быть использован в оборонной и военной промышленности.

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