Москва, , 11:21 — REGNUM В России будет создан единый государственный реестр аптечных работников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров («Единая Россия»).

«Мы договорились о создании единого государственного реестра аптечных работников. В этом вопросе очень много обманов и даже криминала», — заявил Петров.

Законопроект, который Госдума намерена обсудить в первом чтении, предполагает создание единого реестра фармацевтических работников — по аналогии с реестром медицинских работников. В реестре помимо базового образования будет отражаться информация о повышении квалификации.

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