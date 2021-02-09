Джакарта, , 11:04 — REGNUM Министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир заявил, что импортная вакцина от коронавируса дорого стоит, поэтому он надеется на использование индонезийской вакцины от COVID-19 в стране, сообщает CNN Indonesia.

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В настоящее время Индонезия начала бесплатную вакцинацию медицинских работников импортными вакцинами, закупаемыми государством.

По словам Эрика Тохира, правительство не может продолжать импортировать вакцины.

«Мы не можем покупать вакцины постоянно», — заявил Эрик Тохир, добавив, что правительство обременено закупкой импортных вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выразил благодарность СМИ за помощь правительству в просвещении населения во время пандемии.

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