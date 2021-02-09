Москва, , 11:04 — REGNUM Объём резерва, предусмотренного для выплат российским медицинским работникам, вырастет с 15 до 20% от общего объёма «иных межбюджетных трансфертов». Соответствующее постановление, которое корректирует правила предоставления бюджетных средств, направляемых территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Изменения коснутся резервных средств, предусмотренных для выплаты зарплат новым сотрудникам, — говорится в сопроводительных материалах. — Получить дополнительное финансирование на эти цели теперь смогут все медицинские организации, работающие по системе ОМС, а не только те, которые оказывают гражданам первичную медицинскую помощь».

Уточняется, что определять больницы и поликлиники, которым необходимо дополнительное финансирование, будет Министерство здравоохранения РФ на основании их же заявок.

В правительстве пояснили, что изменения связаны с расширением контингента медицинских работников, принимаемых на работу в 2021 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Госдума РФ при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о дополнительных гарантиях медикам. Законопроект, разработанный депутатами «Справедливой России», предусматривал повышенную зарплату для ряда категорий медработников, в частности, семейных врачей, врачей фельдшерско-акушерских пунктов, врачей скорой медицинской помощи.