Москва, , 10:58 — REGNUM Европейский союз в ходе визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля хотел устроить России «публичную порку», но не получилось. Об этом 9 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда у них (западных партёнров) не получается порка, у них начинается истерика. Задача (Борреля) была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали», — сказала она в эфире радиостанции «Вести FM».

Он уточнила, что Боррель планировал «и про митинги поговорить, и про журналистов, и Навального сделать главной темой — всё в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси».

«Не получилось. Почему? Мне даже сложно догадаться. Наверное потому, что российская сторона предложила обсудить реальные вопросы», — подчеркнула Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, Боррель находился в России с визитом с 4 по 6 февраля. В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 5 февраля он заявил, что Брюссель и Москва провели «открытый и честный» диалог по всем вопросам двусторонних отношений.

Он отмечал также, что выступает за диалог с Москвой, несмотря на имеющиеся сложности. Позже, 7 февраля, Боррель написал в своём блоге, что Россия якобы не заинтересована в улучшении отношений с ЕС. Он также допустил введение против России новых санкций из-за ситуации с блогером.

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