Луганск, , 10:59 — REGNUM Заявления главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что необходимо давать зеркальный ответ на обстрелы в Донбассе, являются противоречащими дополнительным мерам по обеспечению перемирия, которые вступили в силу в июле 2020 года, и в целом Минским соглашениям. Об этом 9 февраля сообщил полпред Луганской Народной Республики (ЛНР) на переговорах в Минске, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

«Следующая фраза Леонида Макаровича Кравчука — «на каждый выстрел отвечать выстрелом» — противоречит не только всей логике мирных переговоров, но и документу, собственноручно подписанному его предшественником в роли полномочного представителя Украины в контактной группе Леонидом Даниловичем Кучмой в июле прошлого года (о дополнительных мерах — ред.)», — говорится в сообщении Дейнего в Telegram-канале МИД ЛНР.

Также, как считает глава МИД ЛНР, такая позиция Кравчука «поражает откровенной агрессией» и говорит о том, что Киев намерен отказаться от мирного урегулирования в Донбассе.

«Фактически господин Кравчук предлагает нам вести переговоры, используя «котловой» метод убеждения 2014−2015 годов, который он почему-то считает приемлемым. И в ответ на вчерашний обстрел школы в Золотом-5 (населенный пункт под контролем ЛНР — ред.) открыть огонь по одной из школ «на той стороне»?» — также отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на обстрелы необходимо реагировать зеркально — «выстрелом на каждый выстрел».