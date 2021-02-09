Париж, , 11:19 — REGNUM Депутаты нижней палаты французского парламента, Национального собрания, проголосовали за предложение, указанное в законопроекте о борьбе против исламистского сепаратизма, запретить сотрудникам медицинских учреждений выдавать «свидетельства о девственности». Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает Le Figaro.

Уточняется, что возможное наказание за выдачу «свидетельств о девственности» предполагает до одного года лишения свободы и штраф в размере 15 000 евро.

Законопроект вступит в силу, если за него также проголосует верхняя палата парламента, Сенат, и одобрит президент страны Эммануэль Макрон, принимавший участие в подготовке документа.

Напомним, 8 февраля бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил в интервью радиостанции Radio J, что республиканские принципы, верховенство которых французское правительство собирается закрепить в новом законе о борьбе с исламистским сепаратизмом, не направлены «против мусульман».

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