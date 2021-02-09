Киев, , 10:45 — REGNUM США передадут Украине оборудование для хранения вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Об этом заявила временно поверенный в делах США на Украине Кристина Квин 8 февраля в комментарии телеканалу «Суспильне».

Дипломат напомнила, что вакцина хранится при температуре — 70 градусов, а для её транспортировки нужны грузовики-рефрижераторы.

«Поэтому мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы после прибытия вакцины на место она оставалась в безопасности», — добавил Квин.

Она также подчеркнула, что США продолжат сотрудничество с Украиной.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поговорил с председателем правления, главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой. Руководитель компании пообещал Зеленскому сделать всё возможное для скорейшей поставки вакцины от COVID-19 на Украину.

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