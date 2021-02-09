Москва, , 10:51 — REGNUM Сторонники блогера Алексея Навального поступают как предатели, обсуждая с официальными лицами Евросоюза и США возможное введение санкций против России. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радиостанции «Вести FM».

По её словам, подобные примеры найдутся и в высокой литературе, и в детских сказках. Для России подобные ситуации имеют однозначную квалификацию.

«Мы не берем сейчас какую-то правовую основу и так далее. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. В резолюции депутаты призвали ЕС незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта «Северный поток — 2» и «чувствительно усилить» антироссийские санкции.

Читайте также: В угрозах санкциями увидели бенефициаров «отравления» Навального