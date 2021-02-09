Новосибирск, , 10:41 — REGNUM В Новосибирской области избран временно исполняющий обязанности генерального директора Акционерного общества «Академпарк». Им стал Дмитрий Верховод. Соответствующее решение принято на заседании наблюдательного совета сегодня, 9 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Новый врио гендиректора «Академпарка приступит к исполнению своих обязанностей с 12 февраля на период до проведения внеочередного собрания акционеров в середине марта, на котором, в соответствии с установленным порядком, планируется избрание генерального директора», — уточнил министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в начале февраля стало известно, что генеральный директор новосибирского Технопарка Владимир Никонов написал заявление об увольнении. Новосибирский Академпарк он возглавлял с 31 января 2017 года.

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